Омбудсмен обратилась к генпрокурору в связи с насилием в отношении двух малолетних детей

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к генпрокурору в связи с насилием со стороны родителей в отношении двух малолетних детей, братьев Гулу и Гусейна в поселке Забрат Сабунчинского района Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Омбудсменского аппарата, в обращении отразились вопросы, связанные с вероятностью насилия, предоставлением информации о результатах проделанной работы, установлении виновных, проведении расследования с учетом социального и юридического содержания проблемы.