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Омбудсмен обратилась к генпрокурору в связи с насилием в отношении двух малолетних детей

Омбудсмен Азербайджана обратилась к генпрокурору

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к генпрокурору в связи с насилием со стороны родителей в отношении двух малолетних детей, братьев Гулу и Гусейна в поселке Забрат Сабунчинского района Баку. 

Как сообщили Report в пресс-службе Омбудсменского аппарата, в обращении отразились вопросы, связанные с вероятностью насилия, предоставлением информации о результатах проделанной работы, установлении виновных, проведении расследования с учетом социального и юридического содержания проблемы.  

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