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Около трех тысяч ветеранов войны отказались от предложенной работы

Около трех тысяч ветеранов войны отказались от предложенной работы "До настоящего времени проведены встречи с 2 856 членами семей шехидов. Из них 2 315 человек были обеспечены активными формами занятости. 541 человек от этой услуги отказались".
Социальная защита
10 сентября 2021 г. 13:18
Около трех тысяч ветеранов войны отказались от предложенной работы

"До настоящего времени проведены встречи с 2 856 членами семей шехидов. Из них 2 315 человек были обеспечены активными формами занятости. 541 человек от этой услуги отказались".

Как передает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Госагентства занятости Джемаледдин Гулиев.

Зампредседателя сообщил, что проведены встречи с 9 228 из 11 367 ветеранов войны (гази).

"Из них 4 785 обеспечены работой, 2 960 отказались. Также 1 393 ветеранов в настоящее время находятся в поисках работы или же трудоустроены. Процесс обеспечения работой ветеранов войны и членов семей шехидов будет продолжаться", - отметил он.

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Версия на английском языке About 3,000 veterans refuse proposed jobs
Версия на азербайджанском языке Üç minə yaxın qazi təklif olunan işdən imtina edib

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