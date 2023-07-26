Около 4 тыс. ветеранов Отечественной войны назначена инвалидность

Около 4 тыс. военнослужащих, раненым в Отечественной войне и прошедшим курс лечения, назначена инвалидность.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Для этого на первом этапе в электронную систему вносится информация, полученная из военно-врачебных комиссий (справки, подтверждающие получение ранения на военной службе) и направления в лечебно-профилактические учреждения (форма 88). Затем Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации определяет степень инвалидности.
Инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана уже назначена 3 967 военнослужащим из этой категории.
После установления инвалидности посредством электронной системы в проактивном порядке ветеранам назначены социальные выплаты.