Около 16,7 тыс. инвалидам I Карабахской войны выплачена единовременная выплата

Около 16,7 тыс. инвалидам I Карабахской войны выплачена единовременная выплата.

Около 16,7 тыс. инвалидам I Карабахской войны выплачена единовременная выплата.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Продолжается процесс обеспечения единовременной выплатой лиц, которым была назначена инвалидность в результате ранений, полученных во время несения военной службы до 2 августа 1997 года, и их наследникам.

По программе, которая была запущена с августа этого года, единовременная выплата была перечислена 16 659 лицам указанной категории, а также 1017 наследникам.

До сих пор в рамках этой программы выплачено 105,7 млн манатов.