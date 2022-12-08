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Около 16,7 тыс. инвалидам I Карабахской войны выплачена единовременная выплата

Около 16,7 тыс. инвалидам I Карабахской войны выплачена единовременная выплата Около 16,7 тыс. инвалидам I Карабахской войны выплачена единовременная выплата.
Социальная защита
8 декабря 2022 г. 12:34
Около 16,7 тыс. инвалидам I Карабахской войны выплачена единовременная выплата

Около 16,7 тыс. инвалидам I Карабахской войны выплачена единовременная выплата.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Продолжается процесс обеспечения единовременной выплатой лиц, которым была назначена инвалидность в результате ранений, полученных во время несения военной службы до 2 августа 1997 года, и их наследникам.

По программе, которая была запущена с августа этого года, единовременная выплата была перечислена 16 659 лицам указанной категории, а также 1017 наследникам.

До сих пор в рамках этой программы выплачено 105,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsi ilə bağlı əlilliyi müəyyən edilmiş 16,7 minədək şəxs üzrə birdəfəlik ödəmə verilib

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