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Получившим инвалидность вследствие войны около 100 лицам вручены ключи от автомобилей

Получившим инвалидность вследствие войны около 100 лицам вручены ключи от автомобилей Успешная социальная политика президента Ильхама Алиева создала возможность продолжить меры социальной защиты, в том числе по обеспечению легковыми автомобилями лиц, получивших инвалидность вследствие войны и прохождения военной службы, а также ликвидации
Социальная защита
30 декабря 2020 г. 17:41
Получившим инвалидность вследствие войны около 100 лицам вручены ключи от автомобилей

Успешная социальная политика президента Ильхама Алиева создала возможность продолжить меры социальной защиты, в том числе по обеспечению легковыми автомобилями лиц, получивших инвалидность вследствие войны и прохождения военной службы, а также ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, выступивший на церемонии вручения министерством ключей от легковых автомобилей 96 гражданам вышесказанной категории.

Заместитель министра отметил, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 2020 году, ознаменовавшемся великой Победой Национальной армии, освободившей наши земли от оккупации, были предприняты важные шаги в социальной сфере. Программы социальной защиты и активной занятости были успешно продолжены и еще более расширены.

Анар Керимов сообщил, что сегодня легковыми автомобилями были обеспечены еще 96 лиц с инвалидностью. Было доведено до внимания, что за прошедший период 7 150 автомобилей были переданы лицам, получившим инвалидность вследствие войны, а также приравненным им лицам - получившим инвалидность вследствие прохождения военной службы и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Было отмечено, что значительно расширена программа по обеспечению квартирами и индивидуальным жильем семей шехидов и инвалидов войны.

Получившие автомобили выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за успешное продолжение важных программ социальной защиты в эти радостные дни долгожданной Победы, а также за высокую заботу об укреплении их социальной защиты, в том числе по обеспечению легковыми автомобилями.

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Версия на азербайджанском языке Фото100-dək əlilə avtomobil verildi

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