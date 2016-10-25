Официальный представитель ООН: 24% женщин в Азербайджане в той или иной форме подвергаются насилию

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане 24% представительниц слабого пола после 15-ти лет в той или иной форме подвергаются насилию. Об этом отмечается в результатах опроса, проведенного Фондом населения ООН и Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей".

Как сообщает Report, об этом заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане, резидент-представитель программы развития ООН Гулам Исакзаи.

По его словам, ежедневно нарушаются права достаточно большого количества женщин, совершается насилие: "В Азербайджане статистика меняется в зависимости от региона. Случаи насилия в отношении женщин в основном происходят на Абшеронском полуострове и в Лянкяране. Данный показатель высок среди беженцев и вынужденных переселенцев (26%). Статистические данные вызывают серьезную обеспокоенность. Поэтому следует усилить работу в данном направлении".

Гулам Исакзаи отметил, что насилие на гендерной почве является грубейшим нарушением прав человека: "Данный феномен не касается лишь Азербайджана или же менее развитых стран. Это явление происходит во всем мире, в том числе и развитых странах. Нам следует бороться с этим. Поэтому к вопросу нужно отнестись последовательно и всесторонне. Мы должны информировать не только людей, но и сотрудничать с формирующими политику лицами, представителями медиа и правоохранительных органов. Основными недоработками в пресечении насилия в Азербайджане являются недостаточное исполнение действующего законодательства и безнаказанность виновных".