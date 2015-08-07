Один из центров "​ASAN" не будет работать 2 дня

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ 8-9 августа центр "ASAN xidmət" № 4 Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской республики не будет работать в связи с проведением профилактических мероприятий. Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения агентства.

Граждане в этот период смогут в прежнем порядке обращаться в центр по поводу готовых документов. В связи с приемом документов можно воспользоваться услугами центра "ASAN xidmət" № 5, расположенного по адресу: Насиминский район, проспект Гейдара Алиева, 115. Помимо этого, другие центры "ASAN xidmət" также продолжают оказывать услуги.

Отметим, что центры "ASAN xidmət" работают с 10:00 до 20:00 по понедельникам-пятницам, и с 10:00 до 17:00 - по субботам и воскресеньям (без обеденного перерыва).