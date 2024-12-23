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Очередной пакет соцреформ, реализация которого началась согласно новому распоряжению, охватит 3 млн человек

Очередной пакет соцреформ, реализация которого началась согласно новому распоряжению, охватит 3 млн человек Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения", демонстрируя приверженность принципу обеспечения благосостояния граждан и продолжению успешных социальных реформ.
Социальная защита
23 декабря 2024 г. 18:46
Очередной пакет соцреформ, реализация которого началась согласно новому распоряжению, охватит 3 млн человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения", демонстрируя приверженность принципу обеспечения благосостояния граждан и продолжению успешных социальных реформ.

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 января 2025 года минимальная месячная заработная плата увеличится на 16% - с 345 до 400 манатов, а с 1 февраля 2025 года минимальная пенсия вырастет на 14,3% - с 280 до 320 манатов.

В рамках этих мер минимальная заработная плата с 2018 года выросла в 3,1 раза, а минимальная пенсия - почти в 3 раза. В 2018-2024 годах выплаты пособий и пенсий увеличились в 5 раз, и, как видно, эта динамика роста продолжится и в следующем году.

Новый пакет реформ затронет около 3 млн граждан, включая работников, пенсионеров и студентов. Общий объем дополнительных затрат на повышение зарплат, пенсий и пособий составит 1,4 млрд манатов в год.

Эти меры подтверждают стремление государства к последовательному улучшению уровня жизни населения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda növbəti sosial islahat paketi 3 milyon insanı əhatə edəcək

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