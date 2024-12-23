Очередной пакет соцреформ, реализация которого началась согласно новому распоряжению, охватит 3 млн человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения", демонстрируя приверженность принципу обеспечения благосостояния граждан и продолжению успешных социальных реформ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения", демонстрируя приверженность принципу обеспечения благосостояния граждан и продолжению успешных социальных реформ.

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 января 2025 года минимальная месячная заработная плата увеличится на 16% - с 345 до 400 манатов, а с 1 февраля 2025 года минимальная пенсия вырастет на 14,3% - с 280 до 320 манатов.

В рамках этих мер минимальная заработная плата с 2018 года выросла в 3,1 раза, а минимальная пенсия - почти в 3 раза. В 2018-2024 годах выплаты пособий и пенсий увеличились в 5 раз, и, как видно, эта динамика роста продолжится и в следующем году.

Новый пакет реформ затронет около 3 млн граждан, включая работников, пенсионеров и студентов. Общий объем дополнительных затрат на повышение зарплат, пенсий и пособий составит 1,4 млрд манатов в год.

Эти меры подтверждают стремление государства к последовательному улучшению уровня жизни населения.