Очередная группа ветеранов обеспечена высокотехнологичными протезами

Сегодня в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана очередная группа инвалидов войны была обе

Сегодня в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана очередная группа инвалидов войны была обеспечена высокотехнологичными современными протезами 4-го поколения.

Как сообщает Report, на мероприятии отмечено, что по поручению президента Ильхама Алиева с декабря 2020 года начато обеспечение инвалидов войны высокотехнологичными современными протезами.

За прошедший период 324 ветерана войны были обеспечены 338 высокотехнологичными протезами 4-го поколения. Из них 124 человека - инвалиды Первой Карабахской войны и лица, приобретшие инвалидность в связи со службой в армии в период до Отечественной войны - обеспечены 128 современными протезами. 200 человек - ветераны, получившие ранения в период 44-дневной Отечественной войны и после нее. Им в общей сложности было предоставлено 210 высокотехнологичных протезов 4-го поколения.