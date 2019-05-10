Очаг тепла и надежды – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Эти дети лишены родительской любви и ласки, поэтому нуждаются в особом, более трепетном и чутком отношении. Вопреки ударам судьбы, они верят в светлое будущее. Но они не оставлены на произвол судьбы. Государство стоит горой за этими детьми, всячески помогая и вдохновляя их.

За последние 15 лет азербайджанская детвора и подростки, особенно воспитанники детских домов и интернатов, нашли огромную поддержку и стимул жизни благодаря попечителю, приюту надежды - Фонду Гейдара Алиева. Это название известно им не понаслышке и говорит о многом. При непосредственном содействии Фонда Гейдара Алиева, благодаря проектам и деятельности Фонда они живут в хороших условиях в отремонтированных зданиях, обустроенных по последнему слову техники. Понятно, что ничто не заменит им родительского тепла и крова, но в глубине лучистых, детских глазах брезжит свет и искрится надежда – надежда на светлое будущее. И в этом огромная заслуга Фонда Гейдара Алиева, вселившего в их израненные души тепло надежды. Дети окружены заботой и опекой. Строятся и капитально ремонтируются детские дома и интернаты, выпускники обеспечиваются крышей над головой.

Фонд Гейдара Алиева всегда рядом с детьми и в радостную, и в трудную минуту, дарит им праздник и счастье теплого очага, где по-семейному весело и хорошо. Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева лично участвует в этих праздничных торжествах, разделяя радость и счастье детей.

Сотрудники Report побывали в Детском доме №1, навестили детишек, лишний раз убедившись в очевидном – здесь любят и ценят Фонд Гейдара Алиева. Директор Детского дома Нармина Зохрабова поведала нам, что в этом детском доме 110 воспитанников. “Наш Детский дом функционирует с 1961 года. Здесь живут дети, лишенные родительской заботы. Наши воспитанники учатся в средней школе №220. Среди наших воспитанников есть круглые сироты, есть и те, кто по тем или иным причинам не могут жить с родителями. Самому маленькому нашему воспитаннику 3 годика, а самому большому – 17 лет”, - говорит директор.

При упоминании о Фонде Гейдара Алиева директор воодушевляется, подчеркивая заботу и внимание Фонда к детишкам: “С самого начала своего основания, с 2004 года Фонд Гейдара Алиева заботится обо всех детских домах. При содействии Фонда в детских домах созданы все необходимые условия”.

Директор детского дома №2 Севда Гаджиева в беседе с Report отмечает, что в возглавляемой ею детском доме 133 воспитанника: “Это их дом. Они живут, общаются, питаются и воспитываются здесь как дома. Самому маленькому нашему воспитаннику 3 года, а самому старшему – 16 лет. Фонд Гейдара Алиева окружил нас заботой и вниманием. Фонд постоянно интересуется жизнью наших детишек, организует интересные поездки, мероприятия и экскурсии. Одна из наших воспитанниц отличилась на проведенном в Москве международном конкурсе, поэтому получает ежемесячное пособие, которым будет обеспечена до совершеннолетия”.

По словам директора, Фонд Гейдара Алиева передал в пользование детскому дому автобус. “Для воспитанников детского дома в Зиря построен летний лагерь “Далга”. По линии Фонда наши библиотеки снабжены прекрасными книгами".