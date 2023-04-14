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Назван топ-5 самых востребованных сфер для трудоустройства в Азербайджане

Назван топ-5 самых востребованных сфер для трудоустройства в Азербайджане Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает анализ и исследование рынка труда.
Социальная защита
14 апреля 2023 г. 10:03
Назван топ-5 самых востребованных сфер для трудоустройства в Азербайджане

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает анализ и исследование рынка труда.

Как сообщили Report в министерстве, Национальная обсерватория в очередной раз провела исследование рынка на выявление наиболее востребованных профессий.

Для этого были собраны и проанализированы 25 тыс. вакансий с мая 2020 года по февраль 2022 года на рынке труда нашей страны.

Таким образом, было установлено, что наибольший спрос на рынке труда в стране на специалистов финансово-бухгалтерской сферы - 17,5% всех вакансий.

Далее идут маркетинг и продажи (13,9%), ИКТ и дизайн (10,3%), розничная торговля (9,1%) и логистика и снабжение (6,2%).

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Версия на азербайджанском языке Əmək bazarında ən çox tələb olunan top 5 peşə sahəsi açıqlanıb - SİYAHI

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