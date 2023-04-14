Назван топ-5 самых востребованных сфер для трудоустройства в Азербайджане

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает анализ и исследование рынка труда.

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает анализ и исследование рынка труда.

Как сообщили Report в министерстве, Национальная обсерватория в очередной раз провела исследование рынка на выявление наиболее востребованных профессий.

Для этого были собраны и проанализированы 25 тыс. вакансий с мая 2020 года по февраль 2022 года на рынке труда нашей страны.

Таким образом, было установлено, что наибольший спрос на рынке труда в стране на специалистов финансово-бухгалтерской сферы - 17,5% всех вакансий.

Далее идут маркетинг и продажи (13,9%), ИКТ и дизайн (10,3%), розничная торговля (9,1%) и логистика и снабжение (6,2%).