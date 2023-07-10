Объявлен размер выплаченных населению пенсий, пособий, стипендий и адресной помощи в этом году

В январе-июне текущего года населению выплачено пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи на сумму 3 млрд 941 млн манатов, что на 695 млн манатов или 21,4% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В январе-июне текущего года населению выплачено пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи на сумму 3 млрд 941 млн манатов, что на 695 млн манатов или 21,4% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках нового пакета социальных реформ с начала текущего года повышены пособия и пенсии, а с 1 февраля минимальная пенсия повышена с 240 манатов до 280 манатов.

Материальная помощь, оказанная пенсионерам в 2022 году, включена в состав их пенсий с начала текущего года, после чего пенсии были проиндексированы на 14,7 %, что соответствует годовому темпу роста среднемесячной заработной платы за последний год.

Также порог критерия нуждаемости на 2023 год был повышен до 246 манатов, что привело к очередному увеличению размера адресной социальной помощи.