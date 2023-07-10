О нас

Объявлен размер выплаченных населению пенсий, пособий, стипендий и адресной помощи в этом году

Объявлен размер выплаченных населению пенсий, пособий, стипендий и адресной помощи в этом году В январе-июне текущего года населению выплачено пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи на сумму 3 млрд 941 млн манатов, что на 695 млн манатов или 21,4% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Социальная защита
10 июля 2023 г. 15:04
Объявлен размер выплаченных населению пенсий, пособий, стипендий и адресной помощи в этом году

В январе-июне текущего года населению выплачено пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи на сумму 3 млрд 941 млн манатов, что на 695 млн манатов или 21,4% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках нового пакета социальных реформ с начала текущего года повышены пособия и пенсии, а с 1 февраля минимальная пенсия повышена с 240 манатов до 280 манатов.

Материальная помощь, оказанная пенсионерам в 2022 году, включена в состав их пенсий с начала текущего года, после чего пенсии были проиндексированы на 14,7 %, что соответствует годовому темпу роста среднемесячной заработной платы за последний год.

Также порог критерия нуждаемости на 2023 год был повышен до 246 манатов, что привело к очередному увеличению размера адресной социальной помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il pensiya, müavinət, təqaüd, ünvanlı yardımlar üzrə əhaliyə ödənilən vəsait açıqlanıb

Другие новости из категории

После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана
После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана
8 июля 2023 г. 19:18
Какой будет погода в выходные? - ПРОГНОЗ
Какой будет погода в выходные? - ПРОГНОЗ
7 июля 2023 г. 19:08
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за июль
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за июль
7 июля 2023 г. 16:26
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 140 квартир и частных домов
ФотоСемьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 140 квартир и частных домов
7 июля 2023 г. 13:33
В Азербайджане запущен проект ”Организация услуг сиделки
В Азербайджане запущен проект ”Организация услуг сиделки"
6 июля 2023 г. 10:14
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 7 июля
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 7 июля
5 июля 2023 г. 09:48
Азербайджан и Пакистан подписали план действий по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты
ФотоАзербайджан и Пакистан подписали план действий по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты
4 июля 2023 г. 16:34
Пакистанский министр прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоПакистанский министр прибыл с визитом в Азербайджан
4 июля 2023 г. 10:52
В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом
В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом
2 июля 2023 г. 17:08
​​​​​​​Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки
​​​​​​​Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки
26 июня 2023 г. 18:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi