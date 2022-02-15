Новые критерии для определения инвалидности будут более адекватными

Новые критерии, которые будут применяться в этом году в назначении инвалидности, позволяют определять его с выявлением процента потери функций организма, совершенствовать систему инвалидности в соответствии с прогрессивным мировым опытом.

Новые критерии, которые будут применяться в этом году при назначении инвалидности, позволяют проводить эту работу в соответствии с прогрессивными мировым опытом.

Как сообщает Report, об этом заявили на заседании рабочей группы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

На заседании были отмечены преимущества новых критериев. На основе этих критериев степень ограничения жизнедеятельности человека, которая будет браться за основу при назначении инвалидности, будет определяться по семи направлениям: самостоятельность, свободное передвижение, выбор направления, общение, контролирование поведения, обучение и трудовая деятельность.

Это обеспечивает более чувствительный и объективный, адресный подход к определению инвалидности, а также повышает возможности интеграции в общество лиц соответствующей категории.