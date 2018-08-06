Обсуждена проделанная работа по предотвращению проблем в системе продажи льготного жилья

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Проведена очередная встреча Общественного совета по поощрению электронных услуг при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в Госагентстве.

В мероприятии приняли участие представители Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Государственного агентства жилищного строительства, министерства транспорта, связи и высоких технологий.

На встрече, посвященной усовершенствованию деятельности системы "Льготное жилье", было доведено до сведения, что обеспечена устойчивая, надежная, безопасная, прозрачная и беспрерывная работа системы, а также созданы равные условия, прозрачность и оперативность при выборе квартир.

Наряду с этим, в Общественном совете по поощрению электронных услуг была подчеркнута значимость проведения предварительной презентации этого ресурса.

Для устранения проблем, возникших при выборе квартир посредством электронной системы "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство", была создана Рабочая группа, состоящая из представителей структур, принимающих участие в обеспечении работы системы. Деятельность группы координирована Государственным агентством.

Представитель Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Эльшад Мамедов рассказал о возможностях, созданных для пользователей в системе "Льготное жилье", в то же время он презентовал первый проект агентства - интернет-сайт Ясамальского жилого Комплекса. Было отмечено, что подготовлена DEMO-версия системы для близкого знакомства пользователей со всеми этапами процесса выбора квартир, овладения навыками пользования сертификатами электронной подписи и техническим оборудованием.

Координатор Общественного совета Осман Гюндюз подчеркнул важность координированной деятельности в реализации проектов такого значения, а также поблагодарил за проведение встречи руководство Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и MİDA.

В заключение состоялся обмен мнениями о возможных проблемах и путях их решения, заслушаны вопросы и предложения.