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Общественный транспорт будет работать 17 июля

Общественный транспорт будет работать 17 июля Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с деятельностью общественного транспорта.
Социальная защита
14 июля 2021 г. 12:55
Общественный транспорт будет работать 17 июля

Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с деятельностью общественного транспорта.

Как сообщает Report, Кабмин внес изменения в постановление № 336 от 12 сентября 2020 года "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом".

Учитывая, что 17 июля является рабочим днем, Кабинетом министров было принято решение о возобновлении в эту дату работы общественного транспорта, а также перевозок пассажиров в Бакинском метрополитене.

Согласно другим изменениям, с 00:00 18 июля до 06:00 22 июля будет прекращена перевозка пассажиров в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене.

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