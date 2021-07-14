Общественный транспорт будет работать 17 июля

Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с деятельностью общественного транспорта.

Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с деятельностью общественного транспорта.

Как сообщает Report, Кабмин внес изменения в постановление № 336 от 12 сентября 2020 года "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом".

Учитывая, что 17 июля является рабочим днем, Кабинетом министров было принято решение о возобновлении в эту дату работы общественного транспорта, а также перевозок пассажиров в Бакинском метрополитене.

Согласно другим изменениям, с 00:00 18 июля до 06:00 22 июля будет прекращена перевозка пассажиров в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене.