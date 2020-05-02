Обращение к Президенту семей, у которых отобраны земли в Билясуваре, взято под контроль - ФОТО

Вагиф Абышов https://report.az/storage/news/088af5d0ae868f1c59902ebec72fe6d4/c769358f-2aa9-4fe7-bdfe-6d0565bef389_292.jpg

Взято под контроль обращение, направленное на днях Президенту Ильхаму Алиеву семьями, у которых отобраны земли в Билясуваре. В обращении сообщается о захвате бывшим главой исполнительной власти земельного участка площадью 50 гектаров, на котором сельхозработами занимались 12 семей. Члены этих семей попросили Президента оказать помощь в возвращении земель.

Как сообщает Report, после получения обращения помощник Президента Анар Алекберов связался с ними и сказал, что вопрос будет рассмотрен.

Сообщив, что пять лет не может работать на своей земле, житель села Чайлы Билясуварского района Вагиф Абышов сказал, что получил земельный участок площадью 50 гектаров в 1998 году на основании 25-летнего договора. С того года сельским хозяйством здесь занимались 12 семей. Однако с 2012 года начались споры за землю. Некоторое время на него даже оказывалось давление. Таким образом, после долгих разногласий земля незаконно была оформлена на имя других лиц. Сказав, что неоднократно обращался по этому вопросу в местные исполнительные органы, житель села отметил, что не смог получить положительного ответа. В настоящее время этот земельный участок засеян пшеницей.

"После того, как были разоблачены противозаконные действия бывшего главы исполнительной власти района Махира Гулиева, мы обратились к Президенту. Наше обращение было незамедлительно взято под контроль. Помощник Президента Анар Алекберов связался со мной и отметил, что наше обращение будет рассмотрено в рамках закона. Нас безгранично обрадовал этот звонок. Это внимание вновь свидетельствует о том, что Президент с особой чуткостью относится к проблемам каждого гражданина. Уверен, что вопрос скоро будет решен", - сказал Вагиф Абышев.

Другой житель села Рагим Керимов, пожаловавшийся на своеволие чиновника, - глава одной из 12 семей, работавших на этом земельном участке площадью 50 гектаров.

Рагим Керимов

Он сказал: "5 из 50 гектаров, присвоенных бывшим главой исполнительной власти, принадлежали нашей семье. Многие годы эта земля кормила наши семьи. На этих 5 гектарах мы сеяли хлопок, пшеницу, а также разбили огород и выращивали овощи. Однако Махир Гулиев отобрал нашу землю незаконным путем. Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву, на наше обращение оперативно отреагировали. Сейчас ждем решения этого вопроса, чтобы заняться сельскохозяйственными работами".

Напомним, что принявший 1 мая в формате видеоконференции новоназначенного генерального прокурора Кямрана Алиева Президент Ильхам Алиев, говоря о своеволии чиновников на местах, коснулся и этого вопроса: “Вчера мне уже доложили о том, что арестованный в Билясуварском районе глава исполнительной власти захватил земельные участки нескольких семей. Эти граждане открыто обратились ко мне, и сразу было дано указание о рассмотрении этого вопроса. Если этот сигнал подтвердится, эти земли должны быть возвращены данным гражданам. Поэтому органы прокуратуры должны быть активными в этих вопросах”.