Обнародованы столичные районы с наибольшим количеством лиц, получающих пособие по безработице

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На начало прошлого года статистика получающих социальное пособие безработных по городу Баку и районам составила 59 476 человек.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

В среднем, каждому гражданину, которому назначено пособие, выдается 50,41 манатов.

Количество граждан, получающих ежемесячное пособие по возрасту, составляет 3960 человек. Каждому из них назначено по 60 манатов.

Социальное пособие по инвалидности назначено 21 776 лицам (в среднем ежемесячно 50,59 манатов), социальное пособие по потере кормильца - 6 846 лицам (в среднем ежемесячно 55 манатов).

Первые места по количеству лиц, получающих социальное пособие по безработице, занимают Сабунчинский (8 480 человек) и Бинагадинский (7 131 человек) районы.