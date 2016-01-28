Обнародованы самые популярные имена в Азербайджане в этом году - СПИСОК

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Обнародованы самые популярные имена в этом году.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, за прошедший период этого года в пятерку имен для новорожденных мальчиков вошли имена Юсиф (24), Гусейн (21), Али (20), Омар (15) и Мухаммад (13).

Новорожденных девочек чаще всего назвали именем Нурай. В пятерку имен для девочек вошли имена Нурай (27), Захра (22), Зейнаб (19), Фатима (17), Марьям (17).

Помимо этого, популярными именами среди девочек стали имена Дениз, Айлин, Аян, Мелек, Сяма, а среди мальчиков - Айхан, Мурад, Эмиль, Тунар, Умид, Ибрагим и Рауль.