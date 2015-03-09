​Обнародованы самые большие проблемы, с которыми сталкиваются женщины Азербайджана

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджанское правительство предпринимает все необходимые шаги для обеспечения гендерного равенства. Однако следует с сожалением отметить, что проблемы все еще остаются". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлис
По его словам, одними из самых больших проблем являются уклонение девочек от получения образования и ранние браки: "Это препятствует получению ими высшего образования и обеспечению их соответствующей работой".
Х.Раджабли отметил, что охрана здоровья женщин является приоритетным направлением государственной социальной политики: "Однако наиболее часто встречаются проблемы репродуктивного здоровья, абортов, малокровия, неправильного питания беременных и кормящих женщин. Мы считаем, что для решения всех этих проблем каждая госструктура должна выполнять поставленные перед нею задачи на высоком уровне".
Он также добавил, что в сегодняшнем независимом Азербайджане место и роль женщин в обществе высоко ценится благодаря сложившимся традициям и проводимой государством политики.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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