​Обнародованы самые большие проблемы, с которыми сталкиваются женщины Азербайджана

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджанское правительство предпринимает все необходимые шаги для обеспечения гендерного равенства. Однако следует с сожалением отметить, что проблемы все еще остаются". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлис а по социальной политике Хады Раджабли в своей статье в газете "Азербайджан".

По его словам, одними из самых больших проблем являются уклонение девочек от получения образования и ранние браки: "Это препятствует получению ими высшего образования и обеспечению их соответствующей работой".

Х.Раджабли отметил, что охрана здоровья женщин является приоритетным направлением государственной социальной политики: "Однако наиболее часто встречаются проблемы репродуктивного здоровья, абортов, малокровия, неправильного питания беременных и кормящих женщин. Мы считаем, что для решения всех этих проблем каждая госструктура должна выполнять поставленные перед нею задачи на высоком уровне".

Он также добавил, что в сегодняшнем независимом Азербайджане место и роль женщин в обществе высоко ценится благодаря сложившимся традициям и проводимой государством политики.