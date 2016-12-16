Обнародованы рабочие и нерабочие дни в Азербайджане в следующем году - СПИСОК

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Постановлением Коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики от 15 декабря 2016 года №10 утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2017-й год.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

В следующем году независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, работы по правильному подсчету и применению рабочего времени сотрудников на предприятиях, в управлениях и организациях в соответствии с требованиями Трудового кодекса должны выполняться согласно норме рабочего времени и производственному календарю.

В норме рабочего времени 2017 года отмечается, что согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики и постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2017 году" от 25 ноября 2016 года (№483), в 2017 году 1, 2 января - праздник Нового года, 20 января - Всенародный день скорби, 8 марта - Женский день, 20, 21, 22, 23, 24 марта - Новруз-байрам, 9 мая - День победы над фашизмом, 28 мая - День республики, 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа, 26 июня - День вооруженных сил Азербайджанской Республики, 26, 27 июня - праздник Рамазан, 1, 2 сентября - праздник Гурбан, 9 ноября - День национального флага Азербайджанской Республики и 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира считаются нерабочими.

Февраль 2017 года состоит из 28 дней, а календарный год - из 365 дней.