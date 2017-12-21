Обнародованы рабочие и нерабочие дни в Азербайджане в 2018 году - СПИСОК - ФОТО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Коллегия министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2018-й год.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

В норме рабочего времени 2018 года отмечается, что согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики и постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2018 году" от 6 декабря 2017 года (№540), в 2018 году 1, 2 января - праздник Нового года, 20 января - Всенародный день скорби, 8 марта - Женский день, 20, 21, 22, 23, 24 марта - Новруз-байрам, 9 мая - День победы над фашизмом, 28 мая - День республики, 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа, 15, 16 июня - праздник Рамазан, 26 июня - День вооруженных сил Азербайджанской Республики, 22, 23 августа - праздник Гурбан, 9 ноября - День национального флага Азербайджанской Республики и 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира считаются нерабочими.

Согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики и постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2018 году" от 6 декабря 2017 года (№540), в 2018 году в связи с тем, что выходные дни конца недели совпадают со считающимися нерабочими праздничными днями и один день праздника Рамазан совпадает с Днем национального спасения азербайджанского народа в пятидневной рабочей неделе 3 января, 26 марта и 18,19 июня, в шестидневной рабочей неделе 3 января и 18 июня считаются выходными днями.

Февраль 2018 года состоит из 28 дней, а календарный год - из 365 дней. В следующем году в 40-часовой рабочей неделе годовая норма рабочего времени составляет 1919 часов.