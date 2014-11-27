Обнародованы приемные дни членов правительства Азербайджана - СПИСОК

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы приемные дни граждан руководителями центральных органов исполнительной власти Азербайджана в городах и районах на декабрь 2014 года. Как сообщает Report, при обращении граждан вопросы должны относиться к компетенции центральных органов исполнительной власти.
|Центральный орган исполнительной власти
|День
|Город, где проходит прием
|Города и районы, входящие в территорию
|
Гариб Мамедов
Председатель Госкомитета по земле и картографии
|02
|Гёйчай
|Гёйчай, Агдаш, Уджар, Зардаб, Кюрдямир
|
Закир Гаралов
Генеральный прокурор
|05
|Абшерон
|Абшерон, Сумгаит, Губадлы, Хызы, Зянгилан
|
Октай Ширалиев
Министр здравоохранения
|05
|Ширван
|Ширван, Гаджигабул, Сабирабад, Саатлы, Кюрдямир
|
Микаил Джаббаров
Министр образования
|08
|Саатлы
|Саатлы, Сабирабад, Имишли, Бейлаган, Ширван, Гаджигабул
|
Малейка Аббасзаде
Председатель Государственной комиссии по приему студентов
|09
|Сабирабад
|Сабирабад, Саатлы, Гаджигабул, Ширван, Сальян, Нефтчала
|
Абульфас Гараев
Министр культуры и туризма
|10
|Сабирабад
|Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бейлаган, Агджабеди, Лачын, Физули, Ходжавенд, Джабраил
|
Арзу Рагимов
Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|11
|Баку
|Шуша, Зянгилан, Губадлы
|
Эльман Мехдиев
Председатель Государственного фонда социальной защиты
|17
|Агджабеди
|Агджабеди, Тертер, Геранбой, Барда, Бейлаган, Лачын
|
Салим Муслимов
Министр труда и социальной защиты населения
|18
|Евлах
|Евлах, Мингячевир, Нафталан, Геранбой, Агдаш
|
Азад Рагимов
Министр молодежи и спорта
|19
|Ширван
|Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Сабирабад, Саатлы
|
Шахин Мустафаев
Министр экономики и промышленности
|19
|Гаджигабул
|Гаджигабул, Ширван, Сабирабад
|
Зия Мамедов
Министр транспорта
|19
|Хачмаз
|Хачмаз, Губа, Гусар
|
Фазиль Мамедов
Министр налогов
|19
|Абшерон
|Абшерон, Хызы, Сиязянь
|
Керем Гасанов
Председатель Государственного комитета по вопросам имущества
|19
|Сальян
|Сальян, Нефтчала, Ширван, Гаджигабул, Сабирабад, Саатлы, Джабраил
|
Мубариз Гурбанлы
Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями
|25
|Гянджа
|Гянджа, Шамкир, Дашкясян, Гёйгёль, Самух, Гёранбой
|
Гусейнгулу Багиров
Министр экологии и природных ресурсов
|26
|Агдаш
|Агдаш, Евлах, Мингячевир
|
Кемаледдин Гейдаров
Министр по чрезвычайным ситуациям
|26
|Шамахы
|Шамахы, Гобустан, Агсу, Исмаиллы, Габала
|
Гейдар Асадов
Министр сельского хозяйства
|26
|Исмаиллы
|Исмаиллы, Габала, Агсу, Шамахы, Гобустан, Абшерон
|
Айдын Алиев
Председатель Государственного таможенного комитета
|26
|Нафталан
|Нафталан, Гёйгёль, Гёранбой, Барда, Тертер
|
Али Аббасов
Министр связи и высоких технологий
|27
|Агджабеди
|Агджабеди, Бейлаган, Зардаб, Физули, Имишли, Ходжавенд
|
Фикрет Мамедов
Министр юстиции
|30
|Балакян
|Балакян, Гах, Загатала
News DepartmentАвтор новости
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