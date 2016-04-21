​Обнародованы наиболее популярные религиозные имена новорожденных в Азербайджане за последние 5 лет - СПИСОК

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Среди имен, которые давали новорожденным за последние 5 лет в Азербайджане, преобладали религиозные имена.

Report со ссылкой на министерство юстиции представляет наиболее популярные религиозные имена, которыми называли новорожденных за последние 5 лет.

Среди них преобладает имя Юсиф, которым назвали 17 418 новорожденных мальчиков.

Далее по списку идут имена Захра (16 676), Фатима (12014), Гусейн (11 992), Али (11 783), Зейнаб (7 859), Омар (7 620), Мухаммад (7 495), Хадиджа (6 197), Марьям (5 649), Ибрагим (4 962), Амин (2 554), Адам (1 361), Гасан (3 558), Исмаил (3 296), Мехди (2 310), Аиша (1 579).