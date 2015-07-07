​Обнародованы самые редкие имена новорожденных в Азербайджане в этом году - СПИСОК

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Министерство юстиции обнародовало список имен, которыми редко называли новорожденных в Азербайджане в первом полугодии этого года.

Как сообщили Report из министерства, согласно официальной информации, за указанный промежуток времени среди новорожденных девочек довольно редко встречается имя Айсель, а среди мальчиков - Илькин.

Согласно статистике, за первое полугодие этого года именем Айсель названы всего 82 девочки.

Последующие места занимают имена Айше (113), Гюнай (117), Гюляр (115), Арзу (122), Айсун (145), Севиндж (146), Лала (153), Бану (166), Нигяр (183).

За истекший период 2015 года крайне редко новорожденным мальчикам давали имя Илькин (91 случай).

Последующие места занимают Роял (99), Субхан (116), Адем (118), Фуад (120), Акпер (137), Эмин (147), Рауль (166), Эльмир (171), Эльджан (182).

Напомним, что за истекший период этого года самым популярным именем среди новорожденных было имя Юсиф. Это имя дали 1497 мальчикам. А среди девочек популярностью пользовалось имя Захра, которым назвали 1472 малышек.