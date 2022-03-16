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Обнародованы данные о социальном обеспечении в Азербайджане

Обнародованы данные о социальном обеспечении в Азербайджане По данным на 1 января текущего года в Государственном фонде социальной защиты зарегистрированы 1200,5 тыс. (по данным на 1 января прошлого года – 1228,8 тыс.) пенсионеров, что составляет 12% населения страны.
Социальная защита
16 марта 2022 г. 12:34
Обнародованы данные о социальном обеспечении в Азербайджане

По данным на 1 января текущего года в Государственном фонде социальной защиты зарегистрированы 1200,5 тыс. (по данным на 1 января прошлого года – 1228,8 тыс.) пенсионеров, что составляет 12% населения страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственного комитета статистики.

Отмечается, что 58,9% этих лиц получают пенсию по возрасту, 28,9% - по инвалидности, 12,2% - за потерю кормильца. Среднемесячная сумма назначенных пенсий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,8% до 331,8 маната и соответствует 45,3% среднемесячной зарплаты.

Согласно соответствующей поправке в закон АР "О трудовых пенсиях", минимальная сумма трудовой пенсии выросла на 20% и с 1 января 2022 года определена в размере 240 манатов.

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