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    Обнародовано точное время прихода в Азербайджан зимы

    21 декабря будет самая длинная ночь

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Обнародовано точное время прихода в Азербайджан зимы.

    Как сообщил Report замдиректора Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси НАНА, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, зима на территории Азербайджана вступит в силу 21 декабря в 14:44:12. В этот день будет самая длинная ночь.

    После 21 декабря продолжительность дня будет увеличиваться и 21 марта день и ночь будут иметь равную протяженность. 

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