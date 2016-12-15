Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Обнародовано точное время прихода в Азербайджан зимы.

Как сообщил Report замдиректора Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси НАНА, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, зима на территории Азербайджана вступит в силу 21 декабря в 14:44:12. В этот день будет самая длинная ночь.

После 21 декабря продолжительность дня будет увеличиваться и 21 марта день и ночь будут иметь равную протяженность.