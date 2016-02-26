​Обнародовано количество жалоб в связи с неправильным расчетом пенсий в Азербайджане

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году на имя уполномоченного по правам человека поступило 1 225 обращений в связи с нарушением права социального обеспечения.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе "О состоянии по защите и обеспечению прав и свобод человека в Азербайджане" уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2015 год.

В докладе отмечается, что поступившие обращения рассмотрены и обеспечены, предпринят ряд мер по устранению выявленных недочетов и восстановлению нарушенных прав.

В жалобах нашли отражение, в основном, случаи неправильного расчета пенсий, которые нашли решение после вмешательства омбудсмена.

В то же время были рассмотрены другие аспекты социального обеспечения граждан, в том числе, выдача единовременных пособий лицам, освободившимся из мест лишения свободы, которые также нашли свое решение.