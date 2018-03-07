Обнародовано количество работающих женщин в Азербайджане

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "По сравнению с 2003 годом в составе занятого населения Азербайджана доля женщин выросла на 23,2% за прошедший период и на начало этого года составила 2 348 400 человек".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он отметил, что в Азербайджане обеспечено равноправие женщин в социально-экономической и общественно-политической жизни.

"Как одно из проявлений успеха социально-экономической политики президента Ильхама Алиева продолжается рост уровня участия женщин на рынке труда в условиях растущих возможностей трудовых ресурсов. По сравнению с 2003 годом в составе занятого населения Азербайджана доля женщин выросла на 23,2% за прошедший период и на начало этого года составила 2 348 400 человек", - отметил министр.

С.Муслимов добавил, что трудовые договора, заключенные с женщинами, составили 50,8% в возрастной категории 40-44 года, 54,4% - 45-49 лет, 53,5% - 50-54 года.