Обнародовано количество несчастных случаев на производстве в прошлом месяце

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В январе снизилось количество несчастных случаев на производстве, зафиксированных Государственной службой трудовой инспекции (ГСТИ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

Так, в прошлом месяце количество несчастных случаев на производстве, зафиксированных ГСТИ, снизилось на 28,5% по сравнению с январем 2014 года и составило 15 человек. В то же время число получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве снизилось на 50% и составило 10 человек. Если в январе прошлого года произошло 4 групповых несчастных случая на производстве, то в январе этого года таких случаев не зафиксировано.

ГСТИ в соответствующем порядке провело расследование и предприняло конкретные меры по каждому несчастному случаю на производстве.