Обнародовано количество детей, обратившихся на “горячую линию” в связи с насилием

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ “Детская горячая линия” представила отчет о шестилетней деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell Telecom, за эти годы на “горячую линию” поступило 18 140 звонков, из которых 2 163 касались юридических вопросов, 453 - проблем со здоровьем, 4 757 - вопросов образования, 6 137 - социальных вопросов и 1 047 - прочих проблем. 12 045 обращений поступило по внутригородским телефонам, 5 778 - по мобильным телефонам, 152 - по СМС и 165 - посредством электронной почты. Только в 2016 году на “Детскую горячую линию” обратилось 3 516 детей.

Отметим, что 987 обращений, поступивших в “Детскую горячую линию”, связаны с насилием. В зависимости от типов обращений, их можно классифицировать следующим образом: дети и молодые люди, подвергшиеся психологическому насилию – 486 человек, дети и молодые люди, подвергшиеся физическому насилию – 30 человек, дети и молодые люди, подвергшиеся сексуальному насилию – 11 человек, дети и молодые люди, оставшиеся без нужного внимания – 460 человек. Из обратившихся - 571 девочка и 416 мальчиков.

В 2014 году “Региональная детская горячая линия” в Гяндже, созданная на базе “Азербайджанской детской горячей линии”, также отличилась успешной деятельностью. Так, за 2 года деятельности, услугами “Региональной детской горячей линии” в Гяндже воспользовались 926 детей, из которых 353 человека обратились в службу в 2016 году.

Основной целью “Детской горячей линии” является оказание экстренной психологической помощи, эмоциональной поддержки каждому ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, предоставление ему правильного совета, и при необходимости направление в соответствующие реабилитационные центры и организации, а также оказание безотлагательной помощи. Услугами “Детской горячей линии” в Азербайджане в основном пользуются дети из государственных детских учреждений, дети, живущие и работающие на улице, подвергшиеся эксплуатации, насилию и грубому обращению, столкнувшиеся с психологическими и эмоциональными проблемами, дети с ограниченными физическими и умственными способностями, а также дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Детям предоставлена возможность воспользоваться услугами “Детской горячей линии” в любое время суток по нижеследующим номерам: в Баку (012) 480 22 80; (051) 880 11 80 и (050) 680 22 80; (088) 480 22 80, а в Гяндже (022) 256 20 40; (051) 880 22 80; (051) 580 22 80; (088) 256 20 40.

Отметим, что “Детская горячая линия” создана при поддержке Azercell Teleсom в 2010 году.