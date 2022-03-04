Обнародована численность женщин в Азербайджане

По данным на начало года, 50% от общего числа населения Азербайджана составляют женщины.

По данным на начало года, 50% от общего числа населения Азербайджана составляют женщины.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики.

Отмечается, что в прошлом году из 112,3 тыс. новорожденных 46,4% составили девочки. В общеобразовательных учебных заведениях страны женщины составляют 81,7% учителей, в средних специальных учебных заведениях – 80,9%, вузах – 54%, а среди врачей каждый второй из трех – женщина. Среди обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях 46,5% составляют девочки, в ссузах – 61,6%, в вузах – 49,3%.

Женщины также играют исключительную роль в развитии науки. Женщины составляют 57,6% научных работников. За последние 10 лет число женщин с ученой степенью доктора наук увеличилось в 2,4 раза, а с ученой степенью доктора философии - в 2,3 раза. Из действительных членов Национальной академии наук Азербайджана 7 женщин из членов-корреспондентов - 9 женщины.

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны, и их удельный вес в общей численности занятого населения, согласно предварительным данным, составляет 48,3%. Среди госслужащих удельный вес женщин составляет 27,5%, среди частных предпринимателей - 21,4%.

В Милли Меджлисе растет число женщин-депутатов. Если в 1990 году женщины составляли 4,3% всех депутатов, а в 2000 году - 10,7%, то сегодня в стране удельный вес женщин-депутатов достиг 18,5%.

"Одним из примечательных фактов является ежегодный рост числа женщин, получающих водительские права для управления транспортными средствами. Так, удельный вес женщин в общем числе получающих водительские права в 2008 году составлял 4,6%, а в 2021 году вырос до 10,5%.

"Охрана репродуктивного здоровья женщин - один из важнейших вопросов, который постоянно находится в центре внимания государства. В настоящее время в стране о репродуктивном здоровье женщин заботятся 17 родильных домов, 118 женских консультаций", - сообщили в Госкомстате.

Отметим, что на 1 января этого года численность населения Азербайджана составила 10 156 366 человек.