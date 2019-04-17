​Обнародовано число решений Верховного суда по семейным конфликтам

В прошлом году к производству гражданской коллегии Верховного суда поступило 9707 дел.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам деятельности Верховного суда Азербайджана в 2018 году заявил председатель структуры Рамиз Рзаев.

Было отмечено, что это на 651 дело или 6,3% меньше, чем находящихся на производстве у гражданской комиссии в 2017 году 10358 гражданских дел.

В отчетный период было рассмотрено 8460 дел на производстве гражданской коллегии. По 108 делам кассационные жалобы были возвращены, по 26 делам в кассационной жалобе отказано, а судопроизводство по 1113 делам продлится в 2019 году.

В то же время анализ дел в производстве прошлого года показал, что было рассмотрено и принято окончательное решение суда в отношении 938 дел по семейным конфликтам, 248 дел – по трудовым отношениям, 885 дел – по жилищным спорам, 290 дел – по спорам в связи с правом на имущество, 260 дел – по земельным спорам, 379 дел – по долговым договорам, 3107 дел – по кредитным договорам, банковским депозитам, контракту на банковский счет, 89 дел – по страховым договорам, 192 дел – по спорам на право наследования, 244 дел – по требованию алиментов.