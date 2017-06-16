Обнародовано число пожилых людей в Азербайджане

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане проживают 451 тыс. пожилых людей".

Как сообщает Report, об этом замминистра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов заявил на XIV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Основополагающие принципы Целей устойчивого развития: Равноправие, национальные приоритеты и сотрудничество".

Он отметил, что в Азербайджане малая часть населения - 4,6 процентов составляют пожилые люди: "В стране 244 пожилых человека живут на государственном обеспечении. Более 12 тыс. пожилых людей оказываются социальные услуги на дому".

По словам замминистра, проделана значительная работа, направленная на усовершенствование системы социальной защиты, эта работа будет продолжена и в будущем.