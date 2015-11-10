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    Обнародовано число пожилых людей, проживающих в домах престарелых в Азербайджане

    По данным 2015 года, число мест в таких учреждениях составляет 1162, а число проживающих - 817 человек

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Количество домов-интернатов и других учреждений для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями составляет 7.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это число осталось неизменным с 2000 года.

    По данным на 2015 год, количество мест в таких учреждениях составляет 1162, а число проживающих - 817 человек.

    В 2000 году количество мест в этих учреждениях составляло 1012, а число проживающих - 677 человек. 

    Количество домов-интернатов для детей  с ограниченными возможностями составляет 2, а количество мест - 370.

    В 2000 году в этих учреждениях было 300 детей, а в настоящее время - 314 детей. 

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