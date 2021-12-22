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Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера

Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера Обнародовано число пострадавших в Азербайджане, получивших охранные ордера.
Социальная защита
22 декабря 2021 г. 11:03
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
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Обнародовано число пострадавших в Азербайджане, получивших охранные ордера.

Как сообщили в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей в ответ на запрос Report, всего за 9 месяцев 2021 года было выдано 73 охранных ордера.

4 охранных ордера были долгосрочными, а 69 - краткосрочными.

Отметим, что всего за 2020 год было выдано 40 охранных ордеров. Из выданных в прошлом году охранных ордеров 2 были долгосрочными, а 38 - краткосрочными.

Охранный ордер – это правовой документ, выдаваемый судьей, который накладывает определенные ограничения на поведение и действия виновника жестокого обращения.

Краткосрочный охранный ордер выдается органами исполнительной власти на 30 дней, а долгосрочный - сроком от 30 до 180 дней.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mühafizə orderi verilən şəxslərin sayı açıqlanıb 

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