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Обнародовано число получателей соцпособий и пенсий в Азербайджане

Обнародовано число получателей соцпособий и пенсий в Азербайджане Обнародовано число получателей соцпособий и пенсий в Азербайджане
Социальная защита
29 мая 2025 г. 13:23
Обнародовано число получателей соцпособий и пенсий в Азербайджане

Ежемесячные социальные пособия в Азербайджане выдаются по 12 видам 462 400 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты Али Мовсумов на проходящей в Баку международной конференции, посвященной системам соцзащиты.

По его словам, единовременные соцпособия охватывают 21 100 человек по 7 видам: "Ежемесячно около 402 000 человек получают 16 видов пенсий".

Мовсумов добавил, что из 159 услуг Министерства труда и социальной защиты населения 151 полностью оцифрована: "Из 88 услуг Государственного фонда социальной защиты населения оцифровано 85. Из оцифрованных услуг 60 внедряются в проактивном порядке".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial müavinət və təqaüd alanların sayı açıqlanıb

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