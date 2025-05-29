Обнародовано число получателей соцпособий и пенсий в Азербайджане

Обнародовано число получателей соцпособий и пенсий в Азербайджане

Ежемесячные социальные пособия в Азербайджане выдаются по 12 видам 462 400 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты Али Мовсумов на проходящей в Баку международной конференции, посвященной системам соцзащиты.

По его словам, единовременные соцпособия охватывают 21 100 человек по 7 видам: "Ежемесячно около 402 000 человек получают 16 видов пенсий".

Мовсумов добавил, что из 159 услуг Министерства труда и социальной защиты населения 151 полностью оцифрована: "Из 88 услуг Государственного фонда социальной защиты населения оцифровано 85. Из оцифрованных услуг 60 внедряются в проактивном порядке".