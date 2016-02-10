Обнародовано число иностранцев, зарегистрированных в системе индивидуального учета Азербайджана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По сравнению с показателем на начало текущего года число иностранцев, зарегистрированных в системе индивидуального учета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), увеличилось на 1,24 процента.

Как сообщили Report в секторе по связям с общественностью ГФСЗ, в январе ГФСЗ открыл для зарубежных граждан 347 индивидуальных счетов, в результате чего общее число иностранцев в стране, зарегистрированных по системе индивидуального учета, выросло до 28 215 человек.

87,83 процента зарегистрированных иностранцев составляют мужчины (24 780 человек), 12,17 процента – женщины (3 435 человек).

Иностранцы, зарегистрированные в системе индивидуального учета в Азербайджане, являются гражданами 118 стран мира. Большая их часть - граждане Турции – 13 431 лицо. На втором месте в данном списке находятся граждане Грузии – 3 037 человек, на третьем - граждане России - 1 718 человек.

Далее следуют граждане Индии – 1 073 человека, Ирана - 984, Китайской Народной Республики - 863, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - 596, Исламской Республики Пакистан - 550, Народной Республики Бангладеш - 486, Украины - 464, Узбекистана - 286, Филиппин - 257, Германии - 256, США – 252, Казахстана – 224, Туркменистана – 214, Италии – 200, Республики Кореи – 192, Боснии и Герцеговины – 162, Польши – 139, Малайзии – 121 человек и других стран.