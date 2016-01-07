Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Обнародовано количество детей, проживающих в интернатах Азербайджана и лишенных родительской опеки.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, к началу прошлого года в интернатах воспитывались 611 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

442 ребенка находились в школах-интернатах общего типа, 414 из них являлись сиротами или были лишены родительской опеки.

Помимо этого, 35 детей проживали в детских домах, 95 - в специализированных школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья, 39 - в интернатах, предназначенных для умственно отсталых детей.

Статистика собрана на основании данных министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты населения.