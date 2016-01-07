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    Обнародовано количество детей, проживающих в интернатах Азербайджана

    Статистика собрана на основании данных минздрава и министерства труда и социальной защиты населения

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Обнародовано количество детей, проживающих в интернатах Азербайджана и лишенных родительской опеки. 

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, к началу прошлого года в интернатах воспитывались 611 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.  

    442 ребенка находились в школах-интернатах общего типа, 414 из них являлись сиротами или были лишены родительской опеки. 

    Помимо этого, 35 детей проживали в детских домах, 95 - в специализированных школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья, 39 - в интернатах, предназначенных для умственно отсталых детей. 

    Статистика собрана на основании данных министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты населения. 

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