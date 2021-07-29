Обнародовано число детей, переданных на усыновление в этом году

"За первые 6 месяцев текущего года в связи с усыновлением детей поступило 182 обращения, 58 из которых были связаны с усыновлением из учреждения".

"За первые 6 месяцев текущего года в связи с усыновлением детей поступило 182 обращения, 58 из которых были связаны с усыновлением из учреждения".

Как передает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов.

Председатель агентства отметил, что за указанный период на усыновление переданы 54 ребенка, из которых 28 - девочки, а 26 – мальчики: "31 ребенок возвращен из нашего учреждения в семью".