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Обнародовано число детей, переданных на усыновление в этом году

Обнародовано число детей, переданных на усыновление в этом году "За первые 6 месяцев текущего года в связи с усыновлением детей поступило 182 обращения, 58 из которых были связаны с усыновлением из учреждения".
Социальная защита
29 июля 2021 г. 16:58
Обнародовано число детей, переданных на усыновление в этом году
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"За первые 6 месяцев текущего года в связи с усыновлением детей поступило 182 обращения, 58 из которых были связаны с усыновлением из учреждения".

Как передает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов.

Председатель агентства отметил, что за указанный период на усыновление переданы 54 ребенка, из которых 28 - девочки, а 26 – мальчики: "31 ребенок возвращен из нашего учреждения в семью".

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Версия на азербайджанском языке Bu il övladlığa uşaq götürmək üçün daxil olan müraciətlərin sayı açıqlanıb

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