Обнародована сумма средств, выплачиваемых семьям шехидов и инвалидам 20 Января

С начала 2022 года в рамках очередного пакета реформ увеличены пособия для лиц с инвалидностью: со 150 до 220 манатов для лиц первой группы инвалидности, со 130 до 180 манатов – второй группы, со 110 до 120 манатов – третьей группы, с 50 до 80 манатов уве

С начала 2022 года в рамках очередного пакета реформ увеличены пособия для лиц с инвалидностью: со 150 до 220 манатов для лиц первой группы инвалидности, со 130 до 180 манатов – второй группы, со 110 до 120 манатов – третьей группы, с 50 до 80 манатов увеличено ежемесячное президентское пособие по уходу за инвалидами первой группы.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Инвалидам 20 Января выплачиваются пособия или пенсии по инвалидности, ежемесячные президентские пенсии. С начала 2021 года ежемесячные президентские пенсии в очередной раз были увеличены в среднем на 50% и составили 500 манатов для семей шехидов 20 Января, 400 манатов для инвалидов первой группы, 350 манатов – второй группы, 300 манатов - третьей группы.

Только за последние три года пособия по инвалидности были увеличены по первой группе в 2,7 раза, по второй - в 3 раза, по третьей - в 2,3 раза. Одновременно большая часть инвалидов 20 Января также обеспечивается пенсией, среднемесячный размер которых за последние три года увеличился на 60%.

К этому времени Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило жильем 135 человек из семей шехидов и инвалидов 20 Января, до 100 инвалидов 20 Января легковыми автомобилями.