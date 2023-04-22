Обнародована сумма средств, потраченных на выплату соцпособий и президентских пенсий

В первом квартале этого года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплачены социальные пособия 426 тыс. человек, ежемесячные президентские пенсии - 368 тыс. человек.

В первом квартале этого года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплачены социальные пособия 426 тыс. человек, ежемесячные президентские пенсии - 368 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Населению выплачены социальные пособия в размере 244 млн манатов, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма средств, потраченных на выплату президентских пенсий, составила 159 млн манатов (на 21 процент больше).