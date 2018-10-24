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    Обнародована сумма средств Омбудсмену из госбюджета на следующий год

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ С будущего года увеличивается сумма, выделяемая из госбюджета уполномоченному по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен).

    Как сообщает Report, в бюджете 2019 года Омбудсмену планируется выделить 2 млн 267 тыс. 848 манатов.

    Эта сумма средств на 396 тыс. 223 маната больше, чем в 2018 году.

    Отметим, что пакет бюджета будет вынесен на обсуждение на заседания комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце.

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