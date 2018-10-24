Обнародована сумма средств Омбудсмену из госбюджета на следующий год

https://report.az/storage/news/5e79532ae7023d90259145ae528e890d/52c08d43-e4df-4583-a3eb-c41f64cf58b2_292.jpg
Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ С будущего года увеличивается сумма, выделяемая из госбюджета уполномоченному по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен).
Как сообщает Report, в бюджете 2019 года Омбудсмену планируется выделить 2 млн 267 тыс. 848 манатов.
Эта сумма средств на 396 тыс. 223 маната больше, чем в 2018 году.
Отметим, что пакет бюджета будет вынесен на обсуждение на заседания комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце.
Aynur OsmanqızıАвтор новости