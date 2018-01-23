Обнародована сумма примененных к водителям и пешеходам штрафов в Азербайджане за прошлый год

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародована сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами за прошлый год.

Как сообщили в ответ на запрос Report в отделе Информации и связей с общественностью государственного Комитета по статистике, за указанный период за нарушения правил дорожного движения пешеходами было составлено 35 154 протокола, за нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автотранспортных средств было составлено 581 656 протоколов, применен штраф в размере 703,1 тыс. манатов и 29 млн 506,5 тыс. манатов соответственно.

"33,1 % протоколов были составлены по причине превышение установленной скорости движения, 9,4 % - продолжение движения не смотря на запрещающий свет светофора или дорожного регулятора, 8,2% - нарушения правил остановки и стоянки, 7,6 % - несоблюдение требований дорожных знаков и указателей проезжей части, 3,4 % - управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, остальные - по другим причинам" - говорится в ответе Комитета.