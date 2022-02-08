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Обнародована сумма дополнительных средств, которые выплатят пенсионерам

Обнародована сумма дополнительных средств, которые выплатят пенсионерам Обнародована сумма дополнительных средств, которые будут выплачены пенсионерам согласно распоряжению президента Ильхама Алиева ”О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров" от 8 февраля 2022 года.
Социальная защита
8 февраля 2022 г. 13:06
Обнародована сумма дополнительных средств, которые выплатят пенсионерам

Обнародована сумма дополнительных средств, которые будут выплачены пенсионерам согласно распоряжению президента Ильхама Алиева ”О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров" от 8 февраля 2022 года.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, индексация и повышение пенсий с начала 2022 года и предоставление материальной помощи охватят 92% пенсионеров или 1,1 млн человек.

"На эти цели в течение года будет дополнительно потрачено 352 млн манатов", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Pensiyaçılara ödəniləcək əlavə vəsaitin məbləği açıqlanıb

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