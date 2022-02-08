Обнародована сумма дополнительных средств, которые выплатят пенсионерам

Обнародована сумма дополнительных средств, которые будут выплачены пенсионерам согласно распоряжению президента Ильхама Алиева ”О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров" от 8 февраля 2022 года.

Обнародована сумма дополнительных средств, которые будут выплачены пенсионерам согласно распоряжению президента Ильхама Алиева ”О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров" от 8 февраля 2022 года.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, индексация и повышение пенсий с начала 2022 года и предоставление материальной помощи охватят 92% пенсионеров или 1,1 млн человек.

"На эти цели в течение года будет дополнительно потрачено 352 млн манатов", - отметили в министерстве.