Обнародована статистика зарегистрированных в этом году в Азербайджане браков, разводов и смертей

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика зарегистрированных в этом году в Азербайджане смертей.

Как сообщили Report в Госкомстате, за 9 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 43640 случаев смертей, что составляет 5,9 на каждые 1000 человек.

В январе-сентября этого года отделами регистрации зафиксировано 45977 браков и 11102 разводов. На каждые 1000 человек приходится 6,3 браков и 1,5 разводов.

За январь-сентябрь 2018 года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 2594 человек, приехавших в Азербайджан на постоянное жительство и 1165 человек, покинувших страну. Положительное сальдо миграции составило 1429 человек.