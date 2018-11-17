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    Обнародована статистика зарегистрированных в этом году в Азербайджане браков, разводов и смертей

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика зарегистрированных в этом году в Азербайджане смертей.

    Как сообщили Report в Госкомстате, за 9 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 43640 случаев смертей, что составляет 5,9 на каждые 1000 человек.

    В январе-сентября этого года отделами регистрации зафиксировано 45977 браков и 11102 разводов. На каждые 1000 человек приходится 6,3 браков и 1,5 разводов.

    За январь-сентябрь 2018 года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 2594 человек, приехавших в Азербайджан на постоянное жительство и 1165 человек, покинувших страну. Положительное сальдо миграции составило 1429 человек.

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