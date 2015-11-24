​Обнародована статистика по семьям, получающим пенсию по потере кормильца в Нахчыване

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ За последние годы в Нахчыванской Автономной Республике возросло количество семей, получающих пенсию по потере кормильца.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Нахчывана, если в 2011 году в АР пенсию по потере кормильца получали 6 110 человек, в прошлом году это количество возросло до 8 048.

В 2011 году количество пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых по возрасту, составляло 34 619, а в 2014 году - 31 469 человек.

Количество лиц, вышедших на пенсию в АР в 2011 году по инвалидности составляло 13 707, а в 2014 году - 13 843 человека.

Отметим, что в АР общее количество пенсионеров составляет 53 360 человек. В 2011 году это количество составляло 54 436 человек.