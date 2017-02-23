Обнародована статистика посетивших в прошлом году Азербайджан иностранцев

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По сравнению с 2015 годом, в прошлом году количество посетивших Азербайджан иностранцев возросло на 12,1% и составило 2248,8 тыс. человек.

Как сообщает Report, информацию распространил Госкомстат.

Удельный вес приехавших из соседних стран в общем количестве посетивших Азербайджан лиц был значительно больше.

Так, 33,1% посетивших страну иностранцев были гражданами Российской Федерации, 22,5% - Грузии, 14,0% - Турции, 11,1% - Ирана, 19,3% - других стран.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году в статистике посетивших нашу страну иностранцев из ряда стран наблюдался рост. Так, количество посетивших страну граждан Ирака увеличилось в 30,0 раз, Объединенных Арабских Эмиратов - 22,0 раза, Саудовской Аравии - 10,2 раза, Катара - 5,5 раза, Ирана - 66,2%, Египта - 51,8%, Китая - 44,5%.

В прошлом году количество посетивших Азербайджан граждан из стран-членов Евросоюза сократилось на 16,6% и составило 91,1 тыс. человек, а из стран СНГ – возросло на 8,1% и составило 868,0 тыс. человек.