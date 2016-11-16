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    Обнародована статистика обеспеченных в прошлом году жильем семей

    Данной привилегией воспользовались 501 человек

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика улучшивших жилищные условия и получивших в прошлом году жилье семей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в прошлом году таких семей было 501. В 2000 году жилье получили 1758, а в 2010 году 743 семьи.

    Отметим, что в прошлом году 11 получивших жилье являлись семьями участников Великой Отечественной войны, инвалидов, погибших военнослужащих и лиц, обладающих одинаковыми с ними правами.

    Новое жилье получили также 206 семей участников карабахской войны, инвалидов, шехидов и лиц, находящихся на действительной военной службе, а также 68 молодых и 204 многодетных семей. 

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