Обнародована статистика наиболее популярных в этом году в Азербайджане имен новорожденных - СПИСОК

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В течение 8 месяцев этого года новорожденных мальчиков в Азербайджане в основном называли именем Юсиф.

Об этом Report сообщили в министерстве юстиции.

Отмечается, что 2116 мальчиков в этом году назвали Юсиф, а 1444 - Гусейн.

Многих рожденных в 2016 году девочек назвали Захрой (1 829).

В первую десятку наиболее популярных среди новорожденных имен попали Нурай (1388), Фатима (1185), Али (1387), Айлин (1076), Зейнаб (1135), Аян (858), Омар (1086), Магомед (875).

Превосходство также составляют имена Амин (318), Дениз (700), Дамла (350).

150 новорожденным дали имя Гюнеш, 116 - Ислам, 54 - Рамазан, 30 - Амина, 28 - Огуз, 36 - Гурбан.

Среди данных младенцам имен также популярны Аминна, Булуд, Рюзгяр.