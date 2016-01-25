Обнародована статистика наиболее популярных имен в Азербайджане, данных новорожденным за последние 5 лет

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ За последние 5 лет новорожденным мальчикам в Азербайджане в основном давали имя Юсиф, а девочкам Захра.

Об этом Report сообщили в службе реестра актов гражданского состояния министерства юстиции.

За последние 5 лет именем Юсиф названы 16 780, а в 2015 году - 3 555 мальчиков.

В 2015 году Захрой назвали 3 512, а за последние 5 лет - 16 148 девочек.

В прошлом году имя Нурай дали 2 474, а за последние 5 лет - 12 265 девочкам.

За последние 5 лет Фатимой назвали 11 677, а в прошлом году - 2 303 девочек.

В прошлом году именем Гусейн были названы 2 533, а за последние 5 лет - 11 547 мальчиков.

В прошлом году имя Али дали 2 472, а за последние 5 лет - 11 382 новорожденным.

За последние 5 лет именем Айлин назвали 7 783 девочек (в прошлом году - 1 773), Аян - 7 665 девочек (в прошлом году - 1 531), Зейнаб - 7 525 младенца (в прошлом году - 1 746).

За последние 5 лет Омаром названы 7 315 мальчиков (в прошлом году - 1 672), а имя Магомед дали 7 248 новорожденным.